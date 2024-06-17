الفرد رياشي وعيتاني يلتقيان وليد جنبلاط

التقى أمين عام المؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي والمنسقة العامة للمؤتمر المهندسة رشا عيتاني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وذلك في دارته في كليمنصو. وقد قدم رياشي وعيتاني المعايدة لجنبلاط كما تم النقاش في مبادرة حل تكون على مراحل وذلك من أجل الخروج من الأزمة الحالية. هذا واتفق الطرفان على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

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