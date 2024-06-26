الاهلي يحسم ملف التجديد لنجم جديد بالفريق

كشف الإعلامي محمد الليثي عن حسم مسئولي النادي الاهلي لملف التجديد لعمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “كان هناك خلف قد حدث بين إدارة الاهلي والسولية على بند البنود في عقده الجديد ولكن الأمور انتهت وتم الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين قادمين”.

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وأضاف: “إدارة الاهلي كانت تريد وضع بند نسبة المشاركة في عقد السولية من أجل تمديد عقده لموسم ثاني ولحصوله على قيمة راتبه كاملًا، إلا أن اللاعب رفض ذلك”.

واختتم: “تم الاتفاق بين إدارة الأحمر والسولية على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين على أن يحصل على راتب سنوي 15 مليون جنيه خالصة من الضرائب مع إلغاء بند نسبة المشاركة”.

وكان السولية قد عاد للمشاركة في المباريات الفترة الأخيرة بعد غيابه بسبب الإصابة، حيث شارك اللاعب كبديل في مباراة الداخلية الأخيرة، وأحرز هدف فوز الأحمر في المباراة من تسديدة صاروخية بعد دقائق قليلة من نزوله المباراة كبديل.