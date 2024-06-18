قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قصرة بمدينة نابلس، وفجرت حديقة أحد المنازل، ترافق ذلك مع حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل عدة في القرية.

كما اقتحمت آليات الاحتلال قرى قضاء رام الله، بالتزامن مع مواصلة مئات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في تلك القرى.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط