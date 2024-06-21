الجيش الباكستاني أعلن مقتل خمسة من جنوده بانفجار

أعلن الجيش الباكستاني، "مقتل خمسة من جنوده الجمعة بانفجار قنبلة لدى مرور آلية كانت تقلّهم في منطقة تقع في شمال غرب باكستان عند الحدود مع أفغانستان".
وبحسب بيان الجيش، قع الهجوم في منطقة كرّم الواقعة ضمن نطاق ولاية خيبر باختونخوا، حيث انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بآلية لقوات الأمن.
ولم تتبنَّ أي جهة على الفور هجوم الجمعة.
ولطالما كانت هذا الولاية الجبلية معقلا لجماعات إسلامية مثل طالبان الباكستانية والفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وازدادت الهجمات كثيرا في باكستان بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان المجاورة في آب 2021.
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