قتلى خلال عمليات إطلاق نار في داغستان الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان بإقليم شمال القوقاز في روسيا إن مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم ضابطا شرطة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن 13 شخصا أصيبوا في الهجمات.

وذكرت تقارير أن ضابطا وقسا قُتلا عندما أطلقت أعيرة نارية على كنيس يهودي وكنيسة في مدينة "ديربنت"، موطن طائفة يهودية قديمة في القوقاز وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقالت الوزارة "مجهولون فتحوا نيران أسلحة آلية على كنيس يهودي وكنيسة...قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر".

وذكرت وكالات أنباء روسية أن النيران اشتعلت في الكنيس بعد الهجوم. ولاذ المهاجمون بالفرار في سيارة.

وقتل ضابط شرطة آخر في تبادل لإطلاق النار عند مركز للشرطة في مدينة "محج قلعة"، كبرى مدن داغستان، على بعد نحو 125 كيلومترا إلى الشمال على امتداد ساحل بحر قزوين.

وأفادت تقارير، في وقت لاحق، باندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية في شوارع "محج قلعة".

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في ملابسات ودوافع الهجمات.