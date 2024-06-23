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سفن صينية تدخل المياه اليابانية لليوم الرابع تواليًا.. ماذا يحدث؟

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د ب أ- طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفن صينية تدخل المياه اليابانية لليوم الرابع تواليًا.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت سفينتان تابعتان لحرس السواحل الصينية اليوم الأحد، المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو في مدينة ايشيجاكي بمقاطعة أوكيناوا.
وعندما حاولت السفينتان الاقتراب من قارب صيد ياباني، تحركت سفن الدورية التابعة لحرس السواحل اليابانية لتأمين سلامة قارب الصيد، وطالبتهما بمغادرة المياه اليابانية.

جزر سينكاكو

وجرى رصد سفن صينية في المياه القريبة من جزر سينكاكو لليوم الرابع على التوالي، حسبما نقلت وكالة "جيجي برس" عن حرس السواحل اليابانية.

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يذكر أن الجزر التي تديرها اليابان في بحر الصين الشرقي تطالب الصين أيضا بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم "دياويو".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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