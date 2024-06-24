4 ساعات في اليوم .. مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر في شركة الكهرباء بالقليوبية، اليوم الاثنين، عن جدول تخفيف الأحمال بالمحافظة بإجمالي 4 ساعات في اليوم، تبدأ مواعيد قطع الكهرباء في تمام الساعة 2 ظهرًا.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أن مواعيد الانقطاع في بعض المناطق تبدأ من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 5 عصرًا، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء ساعة من 7 حتى 8 مساءً،

وأشار إلى وجود هناك مناطق أخرى تنقطع فيها الكهرباء من الساعة 3 عصرًا حتى 6 مساءً، بالإضافة إلى ساعة واحدة من 8 حتى الـ 9 مساءً.

فيما تشهد بعض المناطق انقطاع الكهرباء من الساعة 4 عصرًا حتى 7 مساءً، بالإضافة إلى ساعة واحدة من 9 مساءً حتى الساعة 10 ليلًا.