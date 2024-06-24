ترحيل مواطن فلسطيني وأسرته من البرازيل.. لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون في الشرطة البرازيلية، إن البرازيل رحلت عضوا فلسطينيا في حركة حماس وعائلته بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية.

ترحيل مواطن فلسطيني وأسرته من البرازيل

وأوضحت المصادر بحسب رويترز أن المواطن الفلسطيني أبو عمر وزوجته الحامل في شهرها السابع وابنه وحماته احتجزوا لدى دخولهم البلاد في مطار جوارولوس في ساو باولو.

وقال ضابط كبير في الشرطة الاتحادية "جاء الطلب من وزارة الخارجية الأمريكية، وأضاف "ثبت أمام القاضي أنه متورط مع حماس".

وأوقفت قاضية اتحادية في ساو باولو عملية الترحيل، وطلبت معلومات من الشرطة، والتي عندما قدمتها، وافقت القاضية على ترحيل أبو عمر وعائلته.

واحتجزت الشرطة البرازيلية أبو عمر وعائلته عند دخولها مطار جوارولوس دون وجود مذكرة اعتقال، مضيفة أنه كانو قادمين لزيارة شقيقه الذي يعيش في البرازيل.

وفي سياق اخر ، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجهود الأمريكية تتركز في هذه المرحلة على محاولة منع نشوب صراع أقليمي واسع، وحل التوترات على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا.

وأعرب المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الإثنين، عن القلق من احتمال حدوث "سوء تقدير" - على حد وصفه - على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وحول الأوضاع في قطاع غزة قال رايدر، إن التركيز الحالي ينصب على إيصال المساعدات إلى غزة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من توزيعها، مشددا على أنه لن يكون هناك قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة.

ومن جهة اخري، أعاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون باتريك رايدر، تأكيد دعم بلاده لإسرائيل فيما سماه حقها في الدفاع عن نفسها، مشددًا على أن هذا الأمر لن يتغير.

وقال رايدر في تصريحات تليفزيونية: عدم وجود حاملة طائرات في المنطقة لا يعني أننا لا نملك القدرات لحماية قواتنا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير

وشدد المتحدث باسم البنتاجون، على أنهم يركزون على منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا‎.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عن لقاء غدًا في واشنطن يجمع بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لمناقشة مجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما التوتر على الحدود مع لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية.