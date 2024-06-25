تحقيق لوسائل إعلام دولية يرجح أن تكون نيران دبابة إسرائيلية أصابت مكتب فرانس برس في غزة

رجح تحقيق أجرته وكالة فرانس برس مع وسائل إعلام دولية عدة ونشرت نتائجه الثلاثاء أن تكون نيران دبابة إسرائيلية أصابت مكتب الوكالة في غزة الذي لحقت به أضرار جسيمة في الثاني من تشرين الثاني 2023.

وكان الجيش الإسرائيلي نفى في تشرين الثاني أن يكون استهدف المبنى الذي يقع فيه مكتب وكالة فرانس برس في مدينة غزة وأعاد تأكيد هذا الموقف في حزيران، مشيرا إلى أن تحقيقا داخليا يجرى بشأن الحادث.