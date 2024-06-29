تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



ويضع الزمالك الفوز كهدف له من أجل تعويض خصم الثلاث نقاط، بعدما لم يلعب مباراة الأهلي التي كانت مقرر لها الثلاثاء الماضي، ليتم اعتبار المارد الأحمر فائزًا باللقاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد

، خط الدفاع: عمر جابر إبراهيما نداي، حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد وناصر ماهر.

الهجوم: زيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء السبت، والتي سيشهدها ملعب القاهرة الدولي.

تُنقل مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.