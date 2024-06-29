أحمد سليمان: جمهور الزمالك حقه يغضب من قرار استئناف الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار العودة لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بعدما كان المجلس قد أعلن عدم خوض المسابقة إلا بعد لعب الأندية جميع المباريات المؤجلة.



وأكد سليمان في تصريحات تلفزيونية أن هناك فساد في المنظومة الرياضية ومشاكل لا تعد ولا تحصى، مشيرًا إلى أن هذه المسابقات ليست مظبوطة وليس بها مواعيد وكل الدوريات مثلما احدث كابتن حسن شحاته بيقول خلصت ومازلنا نلعب.

وتابع: "الأزمة كلها أن الزمالك مينفعشي يقف على رجله في حرب كبيرة، وما اللي حصل هو قرار لمجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل وفي متحدث عندنا يقدر يوضح كل التفاصيل اللي اي حد يحتاجها".

وأكمل: "الزمالك بأقل الإمكانيات قدر يكسب الكونفدرالية ويقدر يفك القيد ويشتغل في أصعب الظروف".

وأردف: "الزمالك خد موقف لانه بيتعرض لحرب ولسه اللي جاي هيبقى اصعب انت بس " فعصت الدمل " لكن لسه في توابع".

وأختتم سليمان تصريحاته: "جمهور الزمالك عنده حق يغضب ويزعل بسبب قرار أستئناف الدوري والجمهور دائماً على حق وأحنا متقبلين الإنتقادات ومنقدرش نتكلم لكن القرار له أسباب مختلفة لا يعلمها الجميع ده قرار وملف خاص بمجلس الإدارة مقدرش أتكلم فيه".