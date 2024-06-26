اصابة فتاة بطلق ناري في قصرنبا

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الشابة ل. ح (18عاما) نقلت إلى مستشفى رياق العام مصابة بطلق ناري في بلدتها قصرنبا وهي في حال حرجة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.

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