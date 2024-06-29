شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة: ثورة 30 يونيو بداية مسيرة البناء والإنجاز في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن الشعب المصري وخلفه جيش مصر القوي والشرطة الأبية، سطروا على مدار عشر سنوات بداية من ثورة 30 يونيو وما بعدها، ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، مهما كانت التضحيات.

وأضافت النائبة مايسة عطوة في تصريحات صحفية، إن الإرادة الصلبة للشعب المصري وعزيمته التي لا تلين، نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه شبح الاقتتال إلى دولة متماسكة، وأن استقرار البلاد دفع ثمنه أبطال من صلب الشعب ومن قواته المسلحة والشرطة، الذين تصدوا لموجة إرهاب هي الأعنف والأشرس.



وأشارت النائبة مايسة عطوة أن ثورة يونيو واصلت مسيرتها في البناء والإنجاز بداية من قناة السويس الجديدة، وبناء ملايين الوحدات السكنية والمستشفيات والمطارات والأنفاق العملاقة تحت قناة السويس، والموانئ والمصانع الكبرى ونهضة عمرانية، وأكبر شبكة طرق وكباري في كل أنحاء البلاد، وتحديث السكك الحديدية والنقل والتوسع في التعليم وإقامة العديد من الجامعات الجديدة، إضافةً للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين والمنصورة وغيرها، إضافة لإقامة تجمعات سكنية حديثة بديلة للعشوائيات.



وأكدت عضو مجلس النواب أن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تأتى لتحمل معها الآمال الجديدة المتواصلة لكل المصريين والطموحات والآفاق الواسعة للدولة المصرية للمضي قدمًا للأمام والدفع نحو تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع يشعر به كل المواطنين، ويوقنون أن قيادة الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بهم، وحماية المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية بشموخ واقتدار.