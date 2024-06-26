شكرا لقرائتكم خبر عن محتجز منذ عام.. روسيا تبدأ محاكمة صحفي أمريكي بتهمة التجسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت في روسيا اليوم الأربعاء، محاكمة الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المحتجز منذ أكثر من عام بتهمة التجسس، وهي قضية وصفها مؤيدوه وصحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل لديها والحكومة الأمريكية بأنها مفبركة.

واستمرت جلسة الاستماع لعدة ساعات، وأُرجئت الجلسة الثانية إلى 13 أغسطس المقبل.

ومن المقررعقد جميع جلسات المحكمة خلف أبواب مغلقة، وتقام المحاكمة في مدينة يكاترينبرج بجبال الأورال.

وأظهرت الصور التي التقطت من داخل قاعة المحكمة جيرشكوفيتش وهو يرتدي سروال جينز وقميصًا، ويقف في قفص زجاجي، ونفى المراسل (32 عامًا) في أثناء استجوابه، جميع التهم المنسوبة إليه. معلومات سرية واعتقل جيرشكوفيتش في نهاية مارس 2023 خلال رحلة بحثية في يكاترينبرج، وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي إنه وفقًا للتحقيق، جمع جيرشكوفيتش معلومات سرية نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وتزعم روسيا تحديدًا أنه جمع معلومات عن إنتاج وإصلاح معدات دفاعية في مصنع أورالفاجونزافود في نيجني تاجيل، إلى الشمال من يكاترينبرج.

قضية صورية وأصدرت إيما تاك رئيس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال بيانًا اليوم الأربعاء، تصف المحاكمة فيه بأنها "مخزية وغير قانونية".

وقالت: "أمر مثير للقلق أن نراه داخل قاعة محكمة أخرى، يحاكم في قضية صورية، تعقد بشكل سري بناء على اتهامات ملفقة".

وأضافت تاكر: "الاعتقال الظالم لإيفان لا يزال يشكل اعتداء مدمرًا على حريته وعمله، وهجومًا غير مفهوم على الصحافة الحرة". الموقف الأمريكي وقالت الحكومة الأمريكية مجددًا: "ليست سوى محاكمة صورية"، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في واشنطن اليوم الأربعاء: "حكومة الولايات المتحدة لم توظف إيفان على الإطلاق، إيفان ليس جاسوسًا، الصحافة ليست جريمة، وفي المقام الأول، ما كان يجب اعتقال إيفان".

وأضاف أنه لا يوجد مبرر لسجن جيرشكوفيتش، موضحًا أن روسيا تستخدمه فقط كورقة ضغط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في واشنطن أوائل الشهر الحالي: "لا توجد أي مصداقية على الإطلاق لهذه الاتهامات". روسيا ترفض الاتهامات ورفض نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف هذه الاتهامات، وعدّها "محاولات غير مثمرة لتسييس المحاكمة".

وقال إنه إذا كانت واشنطن مهتمة حقًا بمصير جيرشكوفيتش، فيجب أن تكون الإدارة الأمريكية أقل صخبًا، وأن "تتعامل بجدية مع الإشارات التي تلقتها في واشنطن عبر القنوات المعنية".

ودعت العديد من وسائل الإعلام إلى إطلاق سراح جيرشكوفيتش، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عنه.

ووفقًا للكرملين، تجري محادثات بشأن تبادل سجناء مقابل جيرشكوفيتش.

وغالبا ما يؤدي احتجاز المواطنين الأمريكيين في روسيا إلى مفاوضات معقدة بين موسكو وواشنطن بشأن الإفراج أو التبادل، ورغم توتر العلاقات بين روسيا وأمريكا، جرى تبادل للأسرى مرارًا في الماضي.