تقارير: إصابة تسعة أشخاص على الأقل خلال محاولة انقلابية في بوليفيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الداخلية البوليفي كارلوس ديل كاستيلو، إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا خلال محاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال كاستيلو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي :"للأسف لدينا معلومات عن أول تسعة جرحى، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان هناك أشخاص آخرون عانوا من تصرفات الجيش وأسلحتهم النارية في مستشفيات أخرى".

فيما اعلن تلفزيون بوليفيا إن قائد البحرية البوليفية السابق خوان أرنيس سلفادور اعتقل في إطار التحقيق في قضية محاولة الانقلاب.

وكان ثاني شخص يتم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب العسكري، وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الجنرال خوان خوسيه زونيغا.

وشهد أمس 26 يونيو، استيلاء مجموعة من الجيش البوليفي بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي أقيل من منصبه كقائد أعلى للجيش في 25 يونيو، على الساحة أمام المبنى الحكومي في العاصمة البوليفية.

وأدان الرئيس آرسي أفعالهم ووصفها بأنها محاولة انقلاب وأدى اليمين أمام القيادة الجديدة للقوات المسلحة، وأمر القائد العام الجديد خوسيه ويلسون سانشيز جميع العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم، وبعد فترة وجيزة غادر الجيش الساحة.

