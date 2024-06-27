وزير الدفاع البوليفي أكد أن الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"

أكد وزير الدفاع البوليفي إدمنوندو نوفيو، أن الوضع في القوات المسلحة البوليفية بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة الكاملة".

وكشف، في تصري للصحافيين، أنه "ستبدأ التحقيقات المدنية والعسكرية"، في محاولة الانقلاب.

في وقت سابق، أوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش في البلاد الجنرال خوان خوسيه زونيغا بعدما أقاله رئيس بوليفيا لويس آرسي واتهمه بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي.

وأظهرت المشاهد عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونييغا بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية ويجبرونه على ركوب سيارة للشرطة قبل أن يخاطبه وزير الداخلية جوني أغيليرا قائلاً له "أنت رهن التوقيف أيها الجنرال".

وكان قد انسحب عسكريون بوليفيون من أمام القصر الرئاسي في لاباز بعدما حاولوا بواسطة مدرّعات اقتحام مقرّ رئيس بوليفيا الذي اتّهم قائد الجيش بتنفيذ محاولة انقلاب.

من جانبه، قال رئيس البلاد في رسالة تلفزيونية إلى الأمة وهو يقف بين وزرائه داخل القصر الرئاسي "نحتاج من الشعب البوليفي تنظيم نفسه والتعبئة ضد الانقلاب ولصالح الديموقراطية"، مضيفاً "لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى".