الدفاع التايوانية رصدت 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أنّها رصدت 35 طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، ضمن الضغوط المتزايدة التي تمارسها بكين على تايبيه منذ تولّى الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي مهامه في أيار الماضي.

وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي واعتبرته بكين بمثابة "اعتراف باستقلال تايوان".

ومنذ تولّى لاي مهام منصبة حشدت الصين مراراً سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وأنها ستستردّه حتى وإن تطلّب الأمر استخدام القوة.