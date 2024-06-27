وزير خارجية الإمارات التقى نظيره السوري: نؤكد عمق العلاقات مع سوريا والحرص على تنميتها

ذكرت وزارة الخارجيّة ​الإمارات​يّة، أنّ "وزير الخارجيّة ​عبدالله بن زايد آل نهيان​ التقى أمس نظيره السّوري فيصل المقداد، ورحّب به وأعرب عن اعتزازه بزيارته إلى الإمارات"، موضحةً أنّهما "بحثا خلال اللّقاء، بالعلاقات الثّنائيّة بين الإمارات و​سوريا​، وسبل تعزيز مسارات التّعاون في مختلف المجالات ومنها التنمويّة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بن زايد والمقداد بحثا أيضًا بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطوّرات على الصّعيدين الإقليمي والدّولي، وفي منطقة ​الشرق الأوسط​".

وأكّد بن زايد "عمق العلاقات الأخويّة بين الإمارات وسوريا، والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين والشّعبين الشّقيقين"، معربًا عن تمنّياته لسوريا "دوام الأمن والاستقرار، ولشعبها الشّقيق التّنمية والازدهار والرّخاء". وأشار إلى أنّ "العمل العربي المشترك يشكّل ركيزةً أساسيّةً لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، وتلبية تطلّعات شعوبها في التّنمية والازدهار والحياة الكريمة".