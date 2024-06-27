المعجزة.. كيف تطير الفراشة 4200 كيلومتر عبر المحيط دون توقف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف العلماء أول دليل على عبور الحشرات محيطًا بأكمله، بعد العثور على فراشات أكملت رحلة طولها (4200 كيلومتر) عبر المحيط الأطلسي.

اكتشف جيرارد تالافيرا، عالم الأحياء التطوري في معهد برشلونة للنباتات، هذا الأمر في جويانا الفرنسية عام 2013، عندما رصد قطيعًا من الفراشات الملونة (فانيسا كاردوي) جالسة على الرمال، وأجنحتها ممزقة ومليئة بالثقوب.

وقد حير هذا الاكتشاف العلماء، حيث يمكن العثور على هذه الأنواع الصغيرة في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس في أمريكا الجنوبية. الآن، وبعد عقد من البحث، توصل الباحثون إلى إجابة لكيفية وصول الفراشات إلى هناك، ونشروا نتائجهم في مجلة Nature Communications.

وقال روجر فيلا، المؤلف المشارك في الدراسة، والباحث في معهد علم الأحياء التطوري في برشلونة، في بيان: "نحن نميل إلى رؤية الفراشات كرمز لهشاشة الجمال، لكن العلم يظهر لنا أنها تستطيع القيام بأعمال مذهلة"، وفقا لما نقلته مجلة لايف ساينس.

هجرة الحشرات ليست شائعة، ولكن من الصعب تتبعها. ويعتمد العلماء عادةً على سجلات مراقبي الحشرات الهواة والتغطية الرادارية لدراسة تحركات الحشرات، ولكنها محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها دائمًا.

لمعرفة كيفية وصول الفراشات الملونة إلى جويانا الفرنسية، جمع الباحثون عدة أدلة، وحللوا تسلسل جينومات الفراشات، والحمض النووي لحبوب اللقاح على أجسام الحشرات التي يبلغ طولها (5 سم)، وحددوا نوعين من النباتات موجودين فقط في أفريقيا الاستوائية. بالإضافة إلى ذلك، درسوا نظائر الهيدروجين والسترونتيوم الموجودة على أجنحة الفراشات، ووجدوا أنها كانت فريدة من نوعها في أوروبا الغربية.

واستبعدت هذه الأدلة احتمال أن يكون أصل الحشرات من أمريكا الشمالية، واقترحت أن حياتها بدأت في أفريقيا أو أوروبا.

"وصلت سيدة الفراشات المرسومة إلى أمريكا الجنوبية من غرب أفريقيا، حيث حلقت لمسافة لا تقل عن 4200 كيلومتر فوق المحيط الأطلسي. لكن رحلتها كان من الممكن أن تكون أطول، حيث بدأت في أوروبا ومرت عبر 3 قارات، ما يعني هجرة لمسافة 7000 كيلومتر أو أكثر". وقال كليمنت باتاي، المؤلف المشارك في الدراسة، وأستاذ علوم الأرض والبيئة في جامعة أوتاوا في كندا، في البيان: "أكثر من ذلك.. هذا إنجاز استثنائي لمثل هذه الحشرة الصغيرة."

من المعروف أن الفراشات الملونة تهاجر لمسافة تصل إلى (14500 كيلومتر) بين أوروبا وأفريقيا، بما في ذلك عبور الصحراء الكبرى.

ولكن هذه الرحلة تتم مع توقفات ليلية للراحة والتزود بالوقود. وللوصول إلى جويانا الفرنسية من غرب أفريقيا، يتعين على الفراشات أن تطير لمدة تصل إلى 8 أيام دون راحة.

ولحل هذا الجزء من اللغز، حلل العلماء تيارات الرياح التي تصعد من الصحراء الكبرى وتهب الغبار من أفريقيا إلى الأمريكتين. ووجدوا أنه من خلال الانزلاق على هذه الطرق الجوية السريعة، يمكن للفراشات إكمال رحلتها الرائعة.

"لا يمكن للفراشات أن تكمل هذه الرحلة إلا باستخدام استراتيجية تتناوب بين الحد الأدنى من الجهد لتجنب السقوط في البحر، والذي تسهله الرياح الصاعدة، والطيران النشط، الذي يتطلب المزيد من استهلاك الطاقة"، كما يقول المؤلف المشارك في الدراسة إريك تورو ديلجادو. وقال الباحث في معهد علم الأحياء التطوري في البيان "نحن نقدر أنه بدون الرياح، كان من الممكن أن تطير الفراشات بحد أقصى 780 كيلومترًا قبل استنفاد كل دهونها وبالتالي طاقتها".

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على قدرة الحشرات على اجتياز مسافات هائلة بطرق لم يفكر فيها العلماء من قبل.

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