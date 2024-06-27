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دبلوماسية أميركية تدعو لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، اليوم الخميس، إلى حل الصراعات في غزة وعلى الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان بسرعة ودبلوماسية، وأعلنت أن بلادها تركز على منع المزيد من التصعيد.
وقالت جونسون، في كلمة لها خلال حفل استقبال أقامته سفارة بلادها في لبنان بمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الأميركي "هذه اللحظة حاسمة في المنطقة أيضا. لقد استمر هذا الصراع بما فيه الكفاية، ونحن، بدءا من الرئيس بايدن إلى كل موظف في هذه السفارة، نركز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود".
وأعلنت أن بلادها "دعمت لبنان والشعب اللبناني منذ ولادة لبنان كأمة"، مضيفة أن بلادها "فخورة بدعمها للجيش اللبناني. ونحن ندرك الدور الرئيسي الذي يلعبه الجيش في استقرار لبنان وأمنه. نؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان".
وأوضحت جونسون أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية تقدمان "المساعدات للناس في جميع أنحاء لبنان".
وأضافت "إننا ننظر بأمل إلى مستقبل لبنان من خلال تحسين البنية التحتية وبناء القدرات". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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