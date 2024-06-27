شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وترامب.. تفاصيل المناظرة "الأكثر مصيرية" في تاريخ أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تجهيزات بايدن

ترامب متأهب

الدمام - شريف احمد - من المرجح أن تصبح المواجهة التي تجري في أتلانتا بين جو بايدن ودونالد ترامب، في الرابعة صباح الجمعة بتوقيت المملكة، هي المناظرة الرئاسية الأكثر مصيرية في تاريخ الولايات المتحدة، هكذا علقت شبكة سي إن إن الأمريكية على اللقاء المرتقب بين مرشحي الرئاسة الأمريكية المتنافسين على المقعد الذي جلس كل منهما عليه مدة واحدة.وللمرة الأولى، سيتناظر رئيس حالي ورئيس سابق أمام ملايين المشاهدين، في لقاء يحدث في وقت أبكر بكثير من المعتاد.ويأتي اللقاء في وقت حيث يسعى العديد من الأمريكيين إلى التوصل لحل للأسعار المرتفعة التي جعلت من الصعب عليهم إطعام أسرهم وتحمل تكاليف الإيجارات والرهون العقارية والسيارات الجديدة.ومن المتوقع أن تشكل الانقسامات العميقة حول الهجرة والسياسة الخارجية الأمريكية في عالم مليء بالتحديات الجديدة لقوة الولايات المتحدة، خلفية مثيرة للجدل لصدام بين مرشحين يهاجم كل منهما الآخر علناً.يقود فريق المناظرة الذي يرأسه بايدن رئيس موظفي البيت الأبيض السابق رون كلاين، الذي كان يجهز الديمقراطيين للمناظرات الرئاسية منذ جيل.ومن بين شعارات كلاين: "في حين أنه من الممكن أن تخسر المناظرة في أي وقت، فلا يمكنك الفوز بها إلا في أول 30 دقيقة"، ومن المتوقع أن يركز بايدن على أهم النقاط لجذب الجزء الأعلى مشاهدة من الحدث في وقت الذروة.وكان فريق بايدن يدرس المقابلات العامة والخطب العامة التي أجراها ترامب مؤخرًا أثناء إعداد الردود على أي شيء قد يلقيه هو والمشرفون في طريق بايدن.وسيكون الرئيس جاهزًا لأي نسخة من ترامب تظهر، وإذا كان يهدف إلى تحقيق تأثير رئاسي، فإن بايدن لديه خزانة مليئة بالهجمات والاعتراضات المصممة لاستفزازه ودفعه إلى القيام بزلات يمكن أن تنفر الناخبين.وكان بايدن يجري خطواته في منتجع ميريلاند، حيث توجد منصة مناظرة وهمية مكتملة بأضواء تلفزيون ساطعة، وكان يلعب محاميه الشخصي، بوب باور، دور ترامب، كما جلس مساعدون آخرون في منصب مديري شبكة سي إن إن، دانا باش وجيك تابر.استعد ترامب للمناظرة من خلال التركيز على تعاطي ابن بايدن للمخدرات، حيث حاول مساعدوه إبعاده عن التركيز على القوة العقلية وذاكرة بايدن.وفي مذكرة جديدة يوم الأربعاء، أشارت حملة ترامب إلى أن الرئيس السابق سيهاجم بايدن بشأن الهجرة والاقتصاد.ومن المحتمل أن تدور المناظرة حول بعض المواضيع وتشمل: أمن الحدود والهجرة، وكلاهما موضوعان هاجم ترامب الرئيس بشأنهما، حقوق الإجهاض وهي القضية التي حفزت الديمقراطيين منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو، ومخاوف الناخبين بشأن عمر وصحة كلا الرجلين.