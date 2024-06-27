شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود الأوكراني يمنع 20 مجندًا من الهروب والان نبدء بالتفاصيل

الخدمة العسكرية

الدمام - شريف احمد - تمكن حرس الحدود الأوكراني من منع 20 مجندا من مغادرة البلاد التي مزقتها الحرب.وأعلنت السلطات اليوم الخميس، أنه تم احتجاز المجموعة قرب قرية كيلمنتسي الواقعة على الحدود مع مولدوفا في منطقة تشيرنيفتسي غربي أوكرانيا.وجاء المجندون من مناطق متفرقة من البلاد وكانوا يعتزمون الهروب على الأقدام تحت جنح الظلام عبر المنطقة الخضراء الحدودية.وترددت أنباء عن تقاضي الذين كانوا يساعدون أؤلئك المجندين على الهروب، نحو 12 ألف يورو (12860 دولارا) عن الشخص الواحد.ولا يسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما والمؤهلين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.