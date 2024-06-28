المناظرة الرئاسية الأمريكية.. من انتصر: ترامب أم بايدن؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قامت وسائل إعلامية أمريكية بإجراء استطلاعًا للرأي عقب المناظرة الأولى التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكشف استطلاع شبكتي "CNN" و"SSRS"، أن نحو 8 من كل 10 ناخبين مسجلين شاهدوا المناظرة، وبنسبة 81%، يقولون إنه لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم للرئيس.

وأكد 14% أن المناظرة الأولى جعلتهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم، بينما قال 5% إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون له.

ووفقا لشبكة "CNN" التي نشرت نتائج الاستطلاع، فإن حصصًا متساوية تقريبًا من أنصار جو بايدن ودونالد ترامب قالوا إن المناظرة غيرت رأيهم.

وتراجعت آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلاً بعد المناظرة: 31% فقط نظروا إليه بشكل إيجابي، مقارنة بـ37% في استطلاع أجري على نفس الناخبين قبل المناظرة.

على الجانب الآخر، كان 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل حدث الخميس.

وقال 48% إن دونالد ترامب عالج المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة بشكل أفضل، بينما قال 23% إن بايدن قام بعمل أفضل و22% لم يفعلها أي من المرشحين.

ويعتقد 7% آخرون أن كلا المرشحين قاما بعمل جيد بنفس القدر في تهدئة المخاوف.

ومن بين مراقبي المناظرة، يقول 48% إنهم سيفكرون في التصويت لترامب فقط، و40% إنهم سيفكرون في التصويت لبايدن فقط، و2% إنهم يفكرون في كلا المرشحين، و11% لا يفكرون في التصويت لهما.