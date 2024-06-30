رئيس وزراء أستراليا يعاقب النائبة فاطمة بيمان لتأييدها الاعتراف بدولة فلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر حزب العمال الحاكم في أستراليا فصل النائبة فاطمة بيمان من مجموعته في مجلس الشيوخ "إلى أجل غير مسمى"، لأنها أيدت اقتراحاً لحزب الخضر للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، ورفض المجلس الاقتراح للمرة الثانية يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة إي بي سي نيوز (ABC News) الأسترالية، اليوم الأحد، فإن دعم بيمان جهود الاعتراف بدولة فلسطين أثار جدلاً داخل حزب العمال. وأعلن الحزب أنه جرى تعليق حق بيمان في المشاركة في اجتماعات مجموعته بمجلس الشيوخ من قبل رئيس الوزراء الأسترالي وزعيم الحزب أنتوني ألبانيز.

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية، بحسب صحيفة ذا غارديان: "من خلال تصرفاتها وتصريحاتها، وضعت السيناتور بايمان نفسها خارج الامتياز الذي يأتي مع المشاركة في تجمع حزب العمال البرلماني الفيدرالي"، وأضاف: "إذا قررت السيناتور بايمان أنها ستحترم التجمع الحزبي وزملاءها في حزب العمال، فيمكنها العودة، ولكن حتى ذلك الحين، سيتم تعليق حقها في المشاركة في اجتماعات وعمليات التجمع الحزبي البرلماني الفيدرالي".

فاطمة بيمان لن تتراجع

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء حزب العمال كتلة واحدة، لكن بايمان أكدت أنها لن تتراجع. وقالت لقناة إي بي سي: "إذا جرى طرح نفس الاقتراح بشأن الاعتراف بدولة فلسطين غداً، فسوف أفعل من جديد (تأييد الاقتراح)". وأضافت: "عندما اتخذت القرار في قاعة مجلس الشيوخ بالموافقة فعلت ذلك على أساس أن هذا قد يؤدي إلى الطرد ويكلف عضويتي في حزب العمال".

وأصبحت بيمان أول نائبة محجبة في أستراليا في عام 2022، وهي الوحيدة التي دعمت مقترح الاعتراف بدولة فلسطين من حزب العمال، ولهذا السبب حظرت مشاركتها في اجتماع مجلس الحزب في بداية يوليو/ تموز.

(الأناضول، العربي الجديد)