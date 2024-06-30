شكرا لقرائتكم خبر عن التغيير الأول منذ 20 عامًا.. اليابان تصدر أوراقا نقدية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

طباعة الأوراق الجديدة

الدمام - شريف احمد - تعتزم اليابان يوم الأربعاء المقبل إصدار أوراق نقدية جديدة في استعراض لما تصفه بأنه أول استخدام للصور ثلاثية الأبعاد المتطورة على الأوراق النقدية في العالم، وهو أحد إجراءات مكافحة التزييف.وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في أول تغيير في تصميم العملات منذ 20 عاما، ستحتوي الأوراق النقدية من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 ين على أرقام ذات قيمة اسمية مطبوعة أكبر من الإصدارات الحالية، بحيث يمكن لجميع الأشخاص، بغض النظر عن العمر والجنسية، التعرف عليها بسهولة.كما ستسمح العلامات اللمسية للأشخاص ضعاف البصر بلمس الأوراق النقدية التي يحملونها ومعرفة قيمتها.وبحلول نهاية مارس من العام المقبل، سيجري طباعة ما يقرب من 5ر7 مليار ورقة نقدية جديدة، ووفقا للحكومة ستظل الأوراق النقدية الحالية صالحة حتى بعد طرح الأوراق النقدية الجديدة.وتأتي الأوراق النقدية الجديدة في الوقت الذي تهدف فيه اليابان المحبة للنقود إلى الدفع باتجاه المدفوعات غير النقدية. وتتزايد قيمة المدفوعات غير النقدية في البلاد، لكنها لا تزال أقل من هدف الحكومة البالغ نحو 40 % في عام 2023.