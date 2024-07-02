شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تسليم 412 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، 412 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في مشروع إسكان الطائف، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي طلال بن محمد الخنيني، وعدد من مسؤولي الإسكان والجمعيات الخيرية المشاركة.



وفي كلمة له خلال الحفل، أعرب سمو الأمير سعود بن نهار عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في توفير السكن المناسب للمواطنين.

وأشار سموه إلى تطلعاته لتنفيذ المزيد من الوحدات السكنية في المستقبل القريب لخدمة أهالي محافظة الطائف.



الإسكان التنموي

وقدم طلال بن محمد الخنيني شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على دعمه المستمر ومتابعته الدقيقة لكافة المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة.

وأوضح الخنيني أن الوزارة تعتزم تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في محافظة الطائف، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لتحقيق هذا الهدف.



التنمية المستدامة

وفي ختام الحفل، كرّم سمو الأمير سعود بن نهار الجمعيات الخيرية المشاركة في تسليم الوحدات السكنية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم جهود الإسكان التنموي.



وأكد سموه أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.