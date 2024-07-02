شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "ناجز".. إطلاق خدمة طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة العدل خدمة "طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف"، عبر منصة ناجز Najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية، في إطار توجه الوزارة لتوفير جميع خدمات التقاضي بشكل إلكتروني.

ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله. منصة ناجز يذكر أن منصة ناجز، تضم أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

سبق وأعلنت وزارة العدل افتتاح مركز ناجز في منطقة مكة المكرمة، كخامس المراكز التي تقدّم أكثر من 140 خدمة عدلية للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد وبموثوقية عالية في جميع القطاعات المختلفة (القضاء، والتنفيذ، والتوثيق وخدمات قطاع الأعمال)، كما توفر هذه المراكز على المستفيدين وقتهم وجهدهم وتمكنهم من الحصول على الخدمات في أوقات مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.