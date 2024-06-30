شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 ريختر على مقياس ريختر، اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 128 كيلومترًا من مدينة مادانغ، وعلى عمق 207.4 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.