شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب قصوى.. تهديد إرهابي محتمل يستهدف القواعد الأمريكية في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت القواعد الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تلك التي في ألمانيا، في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، بسبب مخاوف من احتمال حدوث هجمات إرهابية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلن عن التأهب الأمني من ثاني أعلى مستوى في القواعد الأمريكية، نقلا عن اثنين من المسؤولين الحكوميين لم تكشف عن هويتهما. ويطبق هذا المستوى الأمني، المعروف باسم "حماية شريط تشارلي"، عندما يتلقى البنتاجون معلومات استخباراتية موثوقة عن هجوم إرهابي محتمل.

موعد محتمل للهجمات



ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤول دفاعي قوله: "هناك معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى هجوم ضد قواعد أمريكية خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

ولم يرد البنتاجون حتى الآن على طلب التعليق، فيما لم يتضح بعد طبيعة التهديد المزعوم.

وقال المسؤول الذي نقلت عنه قناة "فوكس نيوز" إنه لا يتعلق بالانتخابات البرلمانية في فرنسا.



تدابير وقائية



ورفض مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، في شتوتجارت، التعليق على التدابير الوقائية المحددة التي اتخذتها القوات المسلحة ردا على استفسار من "سي إن إن".

وصرح المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا بأن القيادة تراجع بانتظام "مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر على سلامة المجتمع العسكري الأمريكي في الخارج".

وأضاف المتحدث، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، "كجزء من هذا الجهد، نتخذ في كثير من الأحيان خطوات إضافية لضمان سلامة أفراد خدمتنا".