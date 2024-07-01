"حراك المتعاقدين": لمقابلة تضحيات المعلمين برفع قيمة بدل الأتعاب للمراقبة والتصحيح بالامتحانات الرسمية

وجّه منسّق "​حراك المتعاقدين الثانويين​" حمزة منصور، تحيّة إلى الأساتذة والتّلاميذ المشاركين في استحقاق ​الامتحانات الرسمية​، داعيًا وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ إلى "مقابلة تضحيات المعلّمين بإعادة حوافز الـ20 دولارًا عن كلّ يوم مراقبة، ورفع قيمة بدل الأتعاب للأساتذة في اللّجان والمراقبة والتّصحيح"، مشيرًا إلى "أنّنا ننتظر من الوزير البتّ بهذه الحقوق في أسرع وقت ممكن وقبل التّصحيح".

من جهة ثانية، شكر الحراك رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ ووزير التّربية، على "تلبيتهما دعوة الحراك للحكومة لزيارة مراكز الامتحانات الرّسميّة"، لافتًا إلى أنّ "ممثّلي الحراك في صور نقلوا لرئيس الحكومة أثناء زيارته ثانوية صور الرّسميّة للبنات، مطالب الحراك برفع أجر السّاعة ودفع إنتاجيّة كاملة في الصّيف. وذكر أنّ "ميقاتي أكّد أنّه سينسّق مع الحلبي لتلبية هذه المطالب المحقّة في القريب العاجل".