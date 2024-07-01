النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق الجنوبية وصولا حتى صيدا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوببأن اصوات دوي الانفجارات التي سمعت ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت لمرات عدة في كافة مناطق الجنوب اللبناني. كما افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن دوي صوت انفجار ناجم عن خرق جدا الصوت فوق المدينة ومناطقها. وفي حاصبيا، أكد مراسل "النشرة" عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة.

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