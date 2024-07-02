أمين عام التعاون الخليجي يؤكد سعي دول المجلس لزيادة الاستثمار في قطاع الفضاء

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، سعي دول المجلس لزيادة الاستثمار في قطاع الفضاء واستقطاب الخبرات والقيادة العالمية لتحقيق خططها الوطنية الطموحة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الوزاري "القسم الخليجي"، تحت عنوان "الفضاء كعامل تغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة"، في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى أن استضافة البحرين للمنتدى يأتي وسط تطور سريع واهتمام متزايد بقطاع الفضاء في دول مجلس التعاون، ولما يشهده هذا المجال من نمو سريع في ابتكار وتطوير الخدمات والتطبيقات الفضائية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وقال البديوي إن استكشاف الفضاء حظي باهتمام كبير من الدول والمؤسسات التجارية، حيث وصلت الاستثمارات العالمية في استكشاف الفضاء إلى حوالي 272 مليار دولار منذ عام 2013، مشيرا إلى أن دول المجلس عملت منذ عقود على تعزيز قدراتها في هذا المجال، وأنشأت وكالات وهيئات فضائية وطنية، وأطلقوا مبادرات تشمل برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، حيث تقدر قيمة اقتصاد الفضاء في دول المجلس بأكثر من 10 مليارات دولار، موزعة على مختلف القطاعات.

ونوه البديوي بالإنجازات البارزة التي حققتها دول المجلس، حيث قامت الإمارات بإطلاق مسبار الأمل عام 2020 بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وعدة جهات عالمية، كما أطلقت البحرين مشروع دراسة وخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع المملكة المتحدة، وأنجزت السعودية مهمة إرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية بالتعاون مع وكالة ناسا، كما أطلقت سلطنة عمان مشروع منصة إطلاق علمية إلى الفضاء، وقامت قطر بتوقيع مشروع مع وكالة ناسا لتصميم وإطلاق قمر صناعي لأبحاث المناخ، إضافة إلى مشاركة الكويت مع فريق مشروع القمر الصناعي SMAP التابع لناسا.

وأكد البديوي أهمية اغتنام الفرص المتاحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الفضاء، من خلال تبادل التجارب وتوحيد الرؤى والسياسات، والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص تعود بالنفع على البلدان والشعوب والأجيال القادمة.