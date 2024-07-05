بعد 7 جرائم.. القبض على المتهم بسرقة عدادات المياه في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، القبض على لص عدادات المياه بمنطقة التبين.

وفقًا لتقرير مدير مباحث القاهرة، فقد تلقى إخطارًا يفيد بضبط عاطل يقيم في منطقة قسم شرطة التبين، بتهمة سرقة عدادات المياه. تم ضبطه وبحوزته 7 عدادات مياه، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الجرائم.

وأقر المتهم بارتكاب 7 حوادث سرقة والتصرف في المسروقات بالتعاون مع مالك مخزن خردة آخر. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وجاري عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.