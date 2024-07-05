امرأة تكتشف إصابتها بسرطان قاتل بعد ظهور هذه الأعراض.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، اكتشفت امرأة بريطانية إصابتها بسرطان البنكرياس بعد 6 أشهر من زيارتها للطبيب لأول مرة مع ظهور الأعراض، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية وانتشار السرطان من البنكرياس إلى الكبد.

تُدعى المرأة "كلير بلير" وتبلغ من العمر 44 عاما، واجهت تشخيصا خاطئا في البداية، ما جعل رحلتها مع المرض أكثر صعوبة، وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية.

وتقول "كلير": "ذهبتُ لأول مرة إلى الطبيب عندما بدأت أعاني من بعض الأعراض، وكان من بينها فقدان الوزن بشكل سريع، بالرغم من تناولي للطعام بشكل طبيعي، حتى لو كنت أتناول الوجبات السريعة لمدة أسبوع كامل، كنت أفقد الكثير من الوزن كل أسبوع".

وأضافت: "عانيت أيضا من الإمساك وكذلك آلام في البطن، لذا قرر الطبيب تحويلي على الفور إلى أخصائي باطنة".

وتابعت: "اشتبه الأخصائي في البداية إصابتي بسرطان الأمعاء، لكن الفحوصات الأولية لم تُظهر أي دليل على ذلك، ومع ذلك، كشفت الأشعة المقطعية عن خلل في البنكرياس، وأكدت وجود أورام سرطانية تنمو على العضو".

وأشارت "كلير" إلى أن الألم كان نابضا ومستمرا، ولم يختف حتى مع تناول مسكنات الألم.

وتواجه "كلير" الآن مهمة صعبة تمثلت في إخبار ابنها "توماس" 14 عاما، وابنتها "إيمي" 12 عاما بتشخيص مرضها.

وحثت "كلير" الجميع بضرورة الذهاب للطبيب فورا عند ملاحظة أي أعراض، حيث إن التشخيص المبكر منقذا للحياة.

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