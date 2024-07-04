نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لمدرب الأهلي بشأن المباراة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لمدرب الأهلي مارسيل كولر بشأن المباراة القادمة للفريق والتي يلتقي فيها مع طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "منعم ومروان وإمام والشحات ووسام يقعدوا دكة في ماتش الطلائع.. ينزلوا في الشوط الثاني إذا الماتش عقرب".

وحقق الأهلي اليوم الخميس، فوزا على فريق الداخلية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، برباعية مقابل هدف جاءت بتوقيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وإمام عاشور في الجولة الـ29 ببطولة الدوري.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل 8 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

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