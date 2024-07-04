بعد تداول صوره بالسودان.. ماذا قال عادل إمام عن الجمهور السوداني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تداول رواد موقع فيسبوك، صورة للفنان عادل إمام، وهو يقف وسط مجموعة من فناني السودان خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم في أوائل الثمانينات.

الفنان عادل إمام خلال ظهوره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "دارك" كان قد تحدث عن تفاصيل عرضه مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، وإعادة عرض "مدرسة المشاغبين" في السودان.

وقال الفنان عادل إمام: "الشعب السوداني طيب أوي، ومثقف جدا، ويحب الضحك، ولما سافرت السودان أعرض مسرحية (شاهد ما شفش حاجة) لقيت كل الناس بيطلبوا عرض (مدرسة المشاغبين) في السودان".

وتابع: "سألت وزير الثقافة السوداني (ليه مجبتوش مدرسة المشاغبين في السودان؟)، قال لي ( وزير الثقافة المصري)، قال لي (بلاش عشان دي بوظت أجيال هنا) ".

وأضاف الفنان عادل إمام: "قررت إننا هنعمل مدرسة المشاغبين في السودان وكل الأبطال وافقوا ما عدا أحمد زكي لأنه بقى نجم وقتها فجيبنا محمود الجندي بداله، وروحنا نعرض المسرحية في السودان، إن حد يضحك، مفيش، الناس حافظين كل إفيهات المسرحية، و محدش بيضحك عليا ولا على سعيد صالح، كل الضحك كان على يونس شلبي اللي ما بيجمعش، كان هو بطل الرواية".

الفنان الكبير عادل إمام، حقق خلال مشواره الفني، أرقام قياسية لم تحدث من قبل على مستوى المسرح المصري، باستمرار عرض مسرحياته سنوات عديدة، إذ استمرت "مدرسة المشاغبين" 3 سنين، وعرض لمدة 8 سنوات "شاهد ما شفش حاجة" ، وقدم أيضا " الواد سيد الشغال" لمدة 8 سنوات، وقدم "الزعيم" لمدة 5 سنين، وعرضت مسرحية "بودي جارد" لمدة 11 عاما.