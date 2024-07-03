مولوي بحث مع ماغرو في الأوضاع العامة في ضوء التطورات في الجنوب

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مع سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، في الأوضاع العامة سياسيا وأمنيا على الساحة الداخلية، لا سيما في ضوء التطورات في الجنوب. كما تم التطرق إلى الملف الرئاسي.

وشكر مولوي لماغرو "الدور الفرنسي الداعم للبنان على الصعيد السياسي ووقوف بلاده المستمر إلى جانب المؤسسات الأمنية والدفاع المدني".