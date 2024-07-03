مسؤول إسرائيلي: رد حماس على مقترح الهدنة يتيح إمكانية المضي نحو مفاوضات مفصّلة وربما التوصل لاتفاق

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "رد حماس على مقترح الهدنة بنّاء ويتيح إمكانية المضي قُدمًا نحو مفاوضات مفصّلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق".
وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في تصريح مقتضب، "أننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".
في وقت سابق، كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل ردها إلى الوسطاء".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.
وتصرّ حركة حماس في المفاوضات على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
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