بعد احتفال لاعب المنتخب التركي.. أزمة دبلوماسية بين تركيا وألمانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت تركيا استدعاء السفير الألماني في أنقرة على خلفية الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها للاعب المنتخب التركي لكرة القدم، ميريح ديميرال، بسبب طريقة احتفاله في مواجهة النمسا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز تركيا بهدفين مقابل هدف.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنه تم استدعاء السفير في أنقرة.

وعقب إحرازه ثلني أهدافه في شباك منتخب النمسا، قام ديميرال (26 عاما) بأداء ما يعرف بـ "تحية الذئب الرمادي" والمعروفة بارتباطها باليمين المتطرف في تركيا، وهي تمثل حزب الحركة القومية.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من بين من انتقدوا هذه الإشارة، حيث دعت أحزاب وحركات سياسية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى إجراء تحقيق، فيما انتقدت تركيا رد الفعل والتحقيق.

وشكّل ديميرال علامة ورمز "الذئاب الرمادية" بكلتا يديه. ويُطْلَق هذا الاسم على أنصار حركة "أولكوجو" اليمينية المتطرفة التي تراقبها هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية). ويعتبر حزب الحركة القومية اليميني المتطرف هو الممثل السياسي في تركيا لهذه الحركة وهو شريك تحالف لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فتح تحقيق بشأن ديميرال. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية فيزر: "رموز المتطرفين اليمينيين الأتراك ليس لها مكان في ملاعبنا."

من جانبها، وصف دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية، تحقيق (يويفا) بأنه "مستفز وانحيازي وخاطئ للغاية"، وقال بهجلي إن الاتحاد الأوروبي للعبة انضم إلى من وصفهم "بالمعاديين لتركيا والأتراك".

كما وصفت وزارة الخارجية التركية الإجراءات بأنها غير مقبولة، حيث أكدت أنه ليس كل من يستخدم تلك الإشارة يميني متطرف، وقالت إن تلك الإشارة غير ممنوعة في ألمانيا، ووصفت رد فعل السلطات الألمانية بأنه كاره للأجانب.