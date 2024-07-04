نيويورك تايمز: قطر تلقت ردًا أوليًا إيجابيًا من حماس على مقترح بايدن بشأن غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول مطلع، اليوم الخميس، إن قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غزة.

وأشار المسؤول إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ نوابا في الكنيست بانفتاحه على وقف الحرب.

وأمس الأربعاء، ذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين، أن الوسطاء أرسلوا أمس إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعديلات جديدة على المقترح الأمريكي لصفقة تبادل.

وكشفت أن حماس سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنجاز صفقة تبادل.