96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع والعطش وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري، وعرقلة عمل المنظمات الإغاثية الدولية.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مليوني فلسطيني نزحوا عن منازلهم من عدة مناطق في قطاع غزة، بسبب تدمير الاحتلال لقراهم ومدنهم، بينهم 250 ألف نازح من رفح وخان يونس يعيشون في المناطق الخطرة، محذراً من خطورة الوضع الصحي داخل مراكز الإيواء، مع انتشار الكثير من الأوبئة خاصة، الوباء الكبدي والكوليرا، مما فاقم من معاناة النازحين داخل مراكز الإيواء وفي خيام النزوح، منوهاً بأن انتشار الأمراض والأوبئة يترافق معه توقف معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية واللقاحات والوقود، وأشار أن هذا النقص تسبب في حدوث العديد من الوفيات خاصة في صفوف الجرحى والمصابين بالأمراض المزمنة مثل مرضى السرطان والكلى، الذين لم يتلقوا جرعاتهم العلاجية منذ عدة أشهر.