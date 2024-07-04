وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مليوني فلسطيني نزحوا عن منازلهم من عدة مناطق في قطاع غزة، بسبب تدمير الاحتلال لقراهم ومدنهم، بينهم 250 ألف نازح من رفح وخان يونس يعيشون في المناطق الخطرة، محذراً من خطورة الوضع الصحي داخل مراكز الإيواء، مع انتشار الكثير من الأوبئة خاصة، الوباء الكبدي والكوليرا، مما فاقم من معاناة النازحين داخل مراكز الإيواء وفي خيام النزوح، منوهاً بأن انتشار الأمراض والأوبئة يترافق معه توقف معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية واللقاحات والوقود، وأشار أن هذا النقص تسبب في حدوث العديد من الوفيات خاصة في صفوف الجرحى والمصابين بالأمراض المزمنة مثل مرضى السرطان والكلى، الذين لم يتلقوا جرعاتهم العلاجية منذ عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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