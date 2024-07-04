القيادة الأمريكية: دمرنا خلال 24 ساعة زورقين مسيرين حوثيين بالبحر الأحمر وموقع رادار في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تدمير موقع رادار في اليمن.

وفي بيان رسمي، قالت القيادة الوسطى: "تمكنت قواتنا البحرية من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين كانا يشكلان تهديدًا على الملاحة في البحر الأحمر. كما نفذت قواتنا الجوية ضربة ناجحة استهدفت موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن."

وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية السفن التجارية والمدنية من التهديدات الإرهابية. وأكدت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ستواصل مراقبة الأوضاع في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الأمريكية والدولية.

بايدن: تحدثت مع نتنياهو لمناقشة الأخيرة على اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وفي بيان صحفي، قال بايدن: "تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم لمناقشة الخطوات الأخيرة نحو تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان تحقيق تقدم ملموس على الأرض."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بوتيرة مكثفة بهدف إنهاء العنف وتحقيق استقرار دائم في المنطقة. وأكد على أهمية التعاون الدولي في هذا السياق، قائلاً: "نحن ملتزمون بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل ومستدام."

وأشار بايدن إلى أن الإدارة الأمريكية تبذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة الرهائن بسلام إلى عائلاتهم، مؤكداً على أن حماية أرواح المدنيين تعد أولوية قصوى في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، حيث تسببت العمليات العسكرية الأخيرة في سقوط العديد من الضحايا وتعميق الأزمة الإنسانية في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 101 بلواء المظليين في معركة شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين خلال اشتباكات عنيفة وقعت في شمال قطاع غزة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد وقعت الاشتباكات أثناء تنفيذ القوات لعملية ميدانية تهدف إلى "تدمير البنية التحتية للإرهاب في المنطقة". وأكد الجيش أن الجندي قتل في معركة شرسة مع عناصر مسلحة.

وقد أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي عن تعازيه العميقة لعائلة الجندي، مشددًا على التزام الجيش بمواصلة العمليات لحماية أمن إسرائيل ومواطنيها. وأضاف: "نحن نقف بجانب أسرة الجندي في هذا الوقت العصيب ونتعهد بمواصلة جهودنا لتحقيق الأهداف الأمنية."