بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بلاده تنظر بـ«جدية بالغة» إلى التصريحات التي أطلقها دونالد ترامب وأعلن فيها مراراً أنه سيوقف سريعاً النزاع بين كييف وموسكو في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي، على هامش قمة منظمة شنغهاي في أستانا «السيد ترامب، بوصفه مرشحاً للرئاسة، قال إنه مستعد ولديه النية لوقف الحرب في أوكرانيا. ننظر إلى ذلك بجدية بالغة».

وأكد بوتين «بالطبع، لا أعرف مقترحاته المحتملة بشأن الطريقة التي يريد بها القيام بذلك. وبالطبع هذا سؤال رئيسي. لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص. وندعم ذلك»َ.

تأتي تصريحات بوتين مع اقتراب انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي خلال أقل من أسبوع في واشنطن حيث سيتم التركيز على أوكرانيا.

ويثير احتمال فوز ترامب في الانتخابات الأميركية هذا الخريف شكوكاً في استمرار الدعم الأميركي لكييف.

وأكد بوتين أمس أن موسكو تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي 14 يونيو الماضي، أعلن بوتين استعداده للتفاوض مع أوكرانيا في حال سحبت قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخلت عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقللاً من أهمية قمة سلام في سويسرا لم تدع إليها بلاده.

قال بوتين أمس إنه شاهد مقتطفات من مناظرة الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، لكن تفضيله لبايدن رئيساً للولايات المتحدة لم يتغير.

وعندما سأله أحد مراسلي التلفزيون الحكومي عما إذا كان أداء بايدن أو ترامب أفضل وإذا تغير تفضيله المعلن لبايدن بعد المناظرة وهل شاهدها، قال بوتين «لم يتغير شيء».

وقال بوتين في عدة مناسبات إنه يشعر أن بايدن هو الأفضل ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، وأوضح بوتين إنه شاهد أجزاء من المناظرة بين بايدن وترامب لكن لديه أشياء أخرى عليه الاهتمام بها.

وقال بوتين «رأيت بعض المقتطفات.. لكني مشغول بما يكفي من العمل».

وقال بوتين إنه لم يهتم بالتقارير الإعلامية المتحيزة حول المناظرة لكنه لا يستطيع تجاهلها لأن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى.

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب بأنه قد ينهي حرب أوكرانيا سريعا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، قال بوتين إن روسيا تأخذ كلامه على محمل الجد لكن ليس لديها أي فكرة عن تفاصيل مقترحات ترامب للسلام.

وأوضح «لست بالطبع على دراية بالمقترحات المحتملة بشأن الطريقة التي يعتزم اتباعها للقيام بذلك. هذا هو السؤال المهم. لكن ليس لدي شك في أنه يعني ذلك بإخلاص، ونحن نؤيد ذلك».