شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس يكشف عن أهداف نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علق المستشار الألماني أولاف شولتس مجددًا، على مخاوف عملية نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى المقررة في ألمانيا.

ورفض القول بأنها ستؤدي إلى حدوث تصعيد مع روسيا، موضحا أن المراد من تلك الأسلحة هو الردع، وتابع: إن الذي يهمنا دائما هو منع نشوب الحرب". نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا وكانت أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اتفاق لنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026.

وتعد هذه أول مرة ينشر مثل تلك الأسلحة في ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة.

وستشمل الأسلحة الأمريكية صواريخ كروز توماهوك التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر والقادرة على ضرب العمق الروسي. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا هذا إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي إس إم6- والأسلحة المطورة حديثًا الفرط صوتية.

وتعهد المستشار الألماني مجددًا، بأن بلاده ستتحكم في شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بطريقة لا ينتج عنها وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا.