شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار التحالف بين اليمين المتطرف والمحافظين في عدة مناطق إسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار التحالف بين الحزب المحافظ الرئيسي واليمين المتطرف في عدة مناطق إسبانية.

يأتي هذا بعد المواجهة التي وقعت بينهما بشأن معالجة موضوع المهاجرين القصر غير المسجلين. التحالف بين اليمين المتطرف والمحافظين في إسبانيا وقال ألبرتو فيجو، زعيم حزب الشعب لتيار يمين الوسط، إن حزب فوكس، أكبر حزب يميني متطرف في البلاد، قرر الانسحاب من خمسة ائتلافات حكومية إقليمية ووصف ذلك بأنه :"خطأ فادح".

وبين أن حزب الشعب "شكر حزب فوكس على ما قدمه من خدمات".

ويدور الصراع بين الطرفين حول إعادة توزيع المهاجرين القصر الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، على المنشآت في جميع أنحاء مناطق البلاد السبعة عشر. إسبانيا تواجه غزوا من المهاجرين ووضع الأطفال والمراهقين تحت رعاية الحكومات الإقليمية.

فيما قال سانتياجو أباسكال رئيس حزب فوكس الشعبوي اليميني المتطرف، في تبريره لرفض حزبه قبول المهاجرين القصر، إن إسبانيا تواجه "غزوا من المهاجرين" لم يسبق له مثيل.

وأوضح فيجو أن الهجرة خرجت عن السيطرة" في إسبانيا، بيد أن قبول المهاجرين الشباب هو جزء من مسؤولية الأحزاب الموجودة في الحكومات.

