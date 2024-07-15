شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة قاسية.. بم وصفت ميلانيا ترامب منفذ الهجوم على زوجها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد الهجوم على زوجها، وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب الجاني بأنه "وحش" ودعت الأمريكيين إلى المصالحة.

وفي منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، أكدت ميلانيا أن المهاجم كان يسعى لمحو إنسانية وحماس زوجها دونالد ترامب.

وفي رسالة مصورة على موقع إكس، وصفت ميلانيا الرئيس السابق قائلة: "دونالد، الرجل الكريم والمحب الذي صحبته في أفضل الأوقات وأسوأها". تغيير مدمر ولم تعد ميلانيا ترامب تظهر بشكل كبير في الحياة العامة منذ مغادرتها البيت الأبيض، كما أنها لم تلعب دورًا عامًا في حملة ترامب الانتخابية.

وأضافت ميلانيا: "عندما شاهدت تلك الرصاصة العنيفة تصيب زوجي، أدركت أن حياتي وحياة بارون ابننا كانت على وشك تغيير مدمر".

ووجهت ميلانيا الشكر إلى حراس الخدمة السرية "الشجعان" وحراس الأمن الذين خاطروا بحياتهم لحماية زوجها. تجاوز الانقسام السياسي ولم تعلق ميلانيا على صحة زوجها أو حالته العقلية في منشورها، وبدلا من ذلك، ناشدت شعب الولايات المتحدة تجاوز الانقسام السياسي.

وقالت في ختام كلمتها: "كلنا نأتي من عائلات لديها الشغف للنضال من أجل حياة أفضل معًا، ونحن هنا في هذا العالم الأرضي، فشجاعتنا والحس السليم لدينا يجب أن يرتفعا ويعيدانا معًا وطنًا واحدًا".