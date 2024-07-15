مصرع ٥ أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل 5 أشخاص، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة بمقهى مكتظ بمقديشو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

أفاد المُتحدث باسم الشرطة، الرائد عبد الفتاح آدم حسن، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، بأن سيارة مفخخة استهدفت مطعم "توب كوفي" الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيري بالعاصمة مقديشو.

وأشار الرائد في تقريره الأولي إلى أنّ الانفجار، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، لافتًا إلى أنَّ التقييم الرسمي للأضرار الناجمة عن الحادث لا يزال مستمرًا