الاحتلال يعتقل مواطنين في جنين وطولكرم اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فلسطينيًا من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا أثناء مروره بالقرب من جسر جبارة جنوب المدينة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا أسفل جسر جبارة، وأوقفت المركبات المارة وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار خضوري في الحي الغربي من مدينة طولكرم، وأجرت عملية تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من قرية أم دار، وقال رئيس مجلس قروي أم دار، هلال قبها، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت فلسطينيين أثناء تواجدهما بجوار منزليهما بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية