القبض على ٢٠ تاجرا ومروجا للمخدرات بالاردن

ياسر رشاد - القاهرة -

ألقت السلطات الأمنية في الأردن القبض على 20 تاجرا ومروجا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا حملتين أمنيتين في مناطق جنوب العاصمة ومحافظة عجلون، بعد جمع المعلومات حول عدد من تجار ومروجين ومطلوبين، حيث أفضت الحملة الأولى جنوب العاصمة إلى إلقاء القبض على 6 أشخاص، فيما أفضت الأخرى في محافظة عجلون إلى إلقاء القبض على 9 أشخاص وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية

وأكد الناطق الإعلامي أنه "تم التعامل مع 5 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة خلال الساعات الـ48 الماضية، كان أبرزها ضمن اختصاص البادية الوسطى حيث دوهم منزل أحد تجار المخدرات بعد التأكد من تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخله، وألقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 29 ألف حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما تمت كذلك مداهمة مطلوب تاجر للمخدرات بحقه 14 طلبا في البادية الوسطى وضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمية من الكريستال المخدرة وسلاح ناري".

وأضاف: "في محافظة المفرق، جرى التعامل مع قضيتين، ألقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 13 ألف حبة مخدرة، فيما جرى ضبط 8 آلاف حبة مخدرة في القضية الأخرى بعد مداهمة مروج للمخدرات وإلقاء القبض عليه، كما ألقي القبض على مروج في محافظة الكرك وضبط بحوزته 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة"