ترامب أكد اعادة كتابة الخطاب الذي سيلقيه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه "أعاد بالكامل كتابة الخطاب الذي سيلقيه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال يوم السبت الماضي"، مشددا على أنه "ركز الانتباه في النص الجديد على الدعوة إلى الوحدة في البلاد".

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة Washington Examiner، أن "الخطاب الذي أخطط لإلقائه يوم الخميس، سيكون مذهلا فعلا".

وتابع ترامب: "لو لم تحدث هذه المحاولة، لكان هذا الخطاب من أروع الخطابات، حيث تم التركيز فيه بشكل أساسي على سياسات الرئيس جو بايدن. ولكي أكون صادقا، سيكون خطابا مختلفا تماما الآن". ولفت إلى أنه يعتزم في خطابه الجديد إظهار أن الهجوم عليه تسبب بتغيير حملته الانتخابية بالكامل"، معتبرا أن "هذه فرصة لتوحيد البلاد. لقد أتيحت لي هذه الفرصة".

يوم السبت الماضي، تعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا. وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي سقط قتيلا في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية.